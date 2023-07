Frankfurter Regierung: Streit um Postenverteilung beigelegt

Der Streit war entbrannt, nachdem Josef verfügt hatte, um das Gesundheitsressort mit Drogenreferat solle sich der neue Verkehrsdezernent kümmern. Dessen in den Ruhestand gegangener Vorgänger hatte sich zwar auch um Verkehr und Gesundheit gekümmert. Der Wechsel an der Spitze des Dezernats sollte aber Absprachen zufolge genutzt werden, Gesundheit und Soziales in einem Dezernat zu vereinen. Das Sozialdezernat erklärte am Dienstag, die Angelegenheit sei nun erledigt. „Wir sind vorbereitet und arbeitsfähig“, sagte ein Sprecher.