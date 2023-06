Frankfurter Schirn zeigt „Plastic World“

Frankfurt (dpa/lhe) - . Was bedeutet es, mit Kunststoff Kunst zu schaffen? Die Frankfurter Schirn bietet in einer neuen Ausstellung einen Überblick über die Verwendung von Plastik in der bildenden Kunst. „Es ist ein Material, das die Gesellschaft und die Welt verändert hat, deshalb heißt die Ausstellung auch "Plastic World"“, sagte Museumschef Sebastian Baden am Mittwoch in Frankfurt.