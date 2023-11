Frankfurter Weihnachtsbaum wird aufgestellt

Die Fichte stammt aus der Gemeinde Flörsbachtal im Spessart und wird am Vormittag von Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und dem Geschäftsführer der Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main, Thomas Feda, in Empfang genommen. Eintracht-Vizepräsident Michael Otto und Vorstandsmitglied Philipp Reschke werden dann den Namen des Baumes bekannt geben.