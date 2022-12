Frankfurter Weihnachtsmarkt endet: Bilanz eher positiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Zum Abschluss des Frankfurter Weihnachtsmarkts haben die Veranstalter eine überwiegend positive Bilanz gezogen. In den fast viereinhalb Wochen kamen knapp 2,2 Millionen Besucherinnen und Besucher, wie die Tourismus und Congress GmbH Frankfurt (TCF) am Mittwoch mitteilte. Somit sei zwar nicht ganz das Niveau von 2019 erreicht worden, bei der letzten Ausgabe vor der Pandemie hatten die Besucherzahlen noch bei etwa 2,5 Millionen gelegen. Der diesjährige Weihnachtsmarkt endet am Donnerstag (22. Dezember).