Frankfurterinnen bleiben in der Erfolgsspur: 1:0 in Bremen

Bremen (dpa/lhe) - . Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga der Frauen weiter auf Erfolgskurs. Die Hessinnen siegten am Montagabend mit 1:0 (1:0) bei Werder Bremen. Für das Tor des Tages sorgte bereits in der 26. Minute Nicole Anyomi. Nachdem Laura Freigang aus kurzer Distanz nach starker Vorarbeit von Lara Prasnikar an Bremens Torfrau Livia Peng gescheitert war, verwandelte sie den Nachschuss. Die Frankfurterinnen kletterten nach dem Sieg auf den fünften Tabellenplatz. Frankfurt holte damit zehn Punkte aus den vergangenen vier Partien.