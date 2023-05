Frankfurts Basketballer punkten im Abstiegskampf

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Fraport Skyliners aus Frankfurt haben im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg gefeiert und dürfen weiter auf den Verbleib in der Basketball-Bundesliga hoffen. Das Team von Trainer Klaus Perwas besiegte am Montag Playoff-Anwärter Würzburg Baskets mit 86:77 (37:35). Frankfurt belegt zwar vor der finalen Saisonwoche weiter Abstiegsrang 17, erhöhte aber seine Chancen, sich mit zwei weiteren Siegen in Crailsheim am Freitag (20.30 Uhr) und in Göttingen am Sonntag (15.00 Uhr) doch noch die späte Rettung zu schaffen.