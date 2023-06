Frankfurts Bevölkerung weiter gewachsen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Stadt Frankfurt hat einen Rekord bei der Zahl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner verzeichnet. „Zum 31. Dezember 2022 waren insgesamt 767.609 Frankfurterinnen und Frankfurter mit Hauptwohnung in der Stadt gemeldet. Das waren 13.983 mehr als zum Vorjahreszeitpunkt“, sagte die zuständige Dezernentin Eileen O'Sullivan (Volt) am Dienstag. Ursache für den starken Anstieg ist auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Laut den Angaben hatten bis zum Stichtag 7353 Ukrainerinnen und Ukrainer Zuflucht in der Mainmetropole gesucht.