Frankfurts Frauen wieder Dritter: 2:0 in Bremen

Bremen (dpa/lhe) - . Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga den dritten Platz zurückerobert. Die überragende Geraldine Reuteler trug am Dienstag im Nachholspiel entscheidend zum 2:0 (1:0)-Erfolg bei Werder Bremen bei. Doppeltorschützin Reuteler traf einmal vor der Pause (9. Minute) und einmal danach (53.). Mit nun 32 Punkten distanzierten die Hessinnen wieder die TSG Hoffenheim, die derzeit 29 Zähler aufweist. Der VfL Wolfsburg (39) und der FC Bayern München (37) sind aber bereits enteilt. Für Bremen geht es als Tabellenelfter lediglich um den Verbleib in der Bundesliga.