Frankfurts Krösche: Salary Cap für Fußballer bis 18

„Bis zum Alter von 18 Jahren brauchen wir einen Salary Cap. Also eine Höchstsumme, die einem Jugendspieler gezahlt werden darf, der noch nicht im Profibereich angesiedelt ist“, sagte Krösche. Dann sei das Geld für Spieler wie für Berater kein Anreiz mehr, um zu wechseln, meinte der Fußball-Manager. „Wir haben in Deutschland die Riesenchance, über einen Salary Cap das Problem der zu häufigen und frühen Wechsel zu lösen.“ Krösche meinte auch, mit den NLZ überhaupt erst ab der U12 zu beginnen und die Nachwuchsfußballer so lange wie möglich bei ihren Heimatclubs spielen zu lassen. Die Profi-Clubs sollten „selbst rausgehen an die Basis in ihrer jeweiligen Region, Kooperationen schaffen, mithelfen, Trainer auszubilden. Das gehört zur Verantwortung der Profivereine - aber vor allem auch des DFB. Der DFB muss viel mehr investieren in die Trainerausbildung bei den Vereinen an der Basis“, meinte Krösche. Wenn dort die Qualität der Trainer gesteigert würde, bilde sich automatisch ein viel größerer Pool an besser ausgebildeten Spielern, die gleichzeitig schon viel Spielzeit bekommen hätten. „So entsteht doch überhaupt erst mal wieder die Bolzplatzmentalität, die wir uns alle zurückwünschen. Und die Besten aus diesem Spielerpool gehen dann ab der U12 ins NLZ“, sagte Krösche.