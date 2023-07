Frankfurts Sow bei Lazio gehandelt: Kamada weiter vereinslos

Sow war in den vergangenen Jahren Teil des Eintracht-Erfolgsteams, das 2022 die Europa League gewann und 2023 das DFB-Pokalendspiel bestritt. Sport-Vorstand Markus Krösche deutete im Trainingslager in Windischgarsten in Österreich bereits an, dass bei Sow und Stürmer Rafael Borré ein Abgang bevorstehen könnte. „Es kann sein, dass bei beiden jetzt etwas passiert“, sagte Krösche.