Frankurter OB-Wahl: Josef profitierte von Grünen-Wähler

Doch nun schnitt Josef deutlich besser ab als in der ersten Runde. Den Angaben nach konnte er fast dreimal so viele Stimmen dazugewinnen wie Becker. Mit Blick auf die einzelnen Stadtviertel lag dagegen der CDU-Mann vor, der 23 von 44 Stadtteile für sich entscheiden konnte. Auch was die eigene Wählerschaft betrifft, schnitt Becker besser ab: 97,4 Prozent derjenigen, die in der ersten Wahlrunde für den CDU-Politiker stimmten, wählten ihn in der Stichwahl erneut. Bei Josef lag der Anteil bei 87,6 Prozent.