Franziska Reichenbacher ist entspannt beim Wort „Lottofee“

Von 2005 bis 2013 wurden die Lottozahlen im Frankfurter Maintower gezogen, was in einer siebeneinhalbminütigen Live-Sendung im Ersten gezeigt wurde. Mittlerweile findet die Ziehung „6 aus 49“ in Saarbrücken statt und ist per Livestream im Internet zu sehen - moderiert nicht von Franziska Reichenbacher, sondern von Miriam Hannah und Chris Fleischhauer. Reichenbacher werde dennoch „wie keine Zweite mit den 49 Kugeln und dem Hauch von Glück, einmal die sechs Richtigen zu haben, verbunden“, hieß es vom hr.