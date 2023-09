Fraport Chef Schulte: Arbeiten an Terminal 3 „im Zeitplan“

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Arbeiten am neuen Terminal 3 des Frankfurter Flughafens sind nach Betreiberangaben „voll im Zeitplan“. Die Arbeiten gingen gut voran, versicherte Stefan Schulte, der Chef der Fraport AG, am Mittwoch bei einer Baustellenbegehung auf dem größten deutschen Verkehrsflughafen. Das Abfertigungsgebäude für vier Milliarden Euro soll 2026 in Betrieb gehen.