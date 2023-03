Frau bei Streit schwer verletzt - 30-Jähriger festgenommen

Hanau/Offenbach (dpa/lhe) - . Ein 30 Jahre alter Mann soll in Hanau bei einem Streit eine Frau schwer verletzt haben. Der Verdächtige wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium Offenbach am Freitag gemeinsam mitteilten. Die Ermittler haben den Verdacht, dass der Deutsch-Kanadier die 60-Jährige töten wollte.