Frau findet Fahrradfahrer leblos auf Feldweg

Marburg (dpa/lhe) - . Eine Frau hat auf einem Feldweg in Mittelhessen einen Fahrradfahrer leblos aufgefunden. Der 65-Jährige war am Dienstagvormittag zwischen den Bad Endbacher Ortsteilen Dernbach und Bottenhorn (Kreis Marburg-Biedenkopf) vermutlich von seinem Rad gestürzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Reanimationsversuche alarmierter Einsatzkräfte blieben ohne Erfolg. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen nicht von einem Fremdverschulden aus. Wie es zu dem möglichen Sturz kam und ob eventuell eine medizinische Ursache zugrunde lag, wird nun ermittelt.