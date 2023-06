Frau in Flüchtlingsunterkunft wurde mit Messer getötet

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - . Die Ursache für den Tod einer Frau in einer Flüchtlingsunterkunft in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) sind laut Obduktion Verletzungen mit einem Messer gewesen. Das habe die Untersuchung der Leiche ergeben, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag in Hanau mit. Der 39 Jahre alte Ehemann steht unter Verdacht, die 32-Jährige in der Nacht zum Donnerstag mit einem Messer umgebracht zu haben. Die Ermittler hatten bei der Spurensicherung die mutmaßliche Tatwaffe gefunden. Der Verdächtige sollte noch am Freitag vor einen Haftrichter.