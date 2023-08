Frau in Haus getötet: Polizei findet mögliche Beweisstücke

Mehrere Beamte hatten mit Unterstützung von Spürhunden am Mittwochvormittag unter anderem Büsche und Gullys in der Umgebung des Tatortes im Stadtteil Klarenthal abgesucht. Dort war in einem Einfamilienhaus die 81-jährige Bewohnerin Ende Juni von ihrem Ehemann und einer Nachbarin tot aufgefunden worden. Die Polizei nahm einen 46-jährigen Bekannten des Ehepaares wegen Mordverdacht fest, er kam in Untersuchungshaft. Weil sich bei den Ermittlungen den Angaben zufolge neue Hinweise ergeben hatten, wurde nun die Umgebung des Hauses abgesucht.