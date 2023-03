Frau mit 33 Messerstichen getötet: Lebenslange Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen Mordes an seiner früheren Lebensgefährtin vor einem Supermarkt in Frankfurt ist ein 46 Jahre alter Mann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Frankfurt sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass der Angeklagte die Frau im Oktober 2019 mit 33 Messerstichen getötet hat. Die Richter gehen in ihrer Urteilsbegründung von einer heimtückischen Tat des Mannes mit schwedischer Staatsangehörigkeit aus.