Frau mit 33 Messerstichen getötet: Urteil erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Prozess um eine tödliche Attacke auf eine Frau vor einem Supermarkt in Frankfurt wird an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer lebenslange Haft für den 46 Jahre alten Angeklagten wegen Mordes. Er soll seine 24 Jahre alte Partnerin im Oktober 2019 vor dem Markt im Stadtteil Bornheim mit 33 Messerstichen getötet haben.