Frau mit 45 Messerstichen getötet - Mordprozess beginnt

Laut Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte dem Opfer mitgeteilt, dass er an diesem Nachmittag nicht in der Wohnung sei. „Er wollte sie dadurch in eine Falle locken“, sagte der Staatsanwalt. Der 25-Jährige habe sich in der Wohnung versteckt und die Studentin überraschend mit einem Messer mit einer 20 Zentimeter lange Klinge angegriffen. Der afghanische Staatsbürger soll 45 Mal „mit voller Wucht“ auf Oberkörper und Kopf eingestochen haben.