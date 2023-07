Frau mit Stichverletzungen stirbt: Partner festgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Eine 40 Jahre alte Frau ist schwer verletzt in einem Reihenhaus im Frankfurter Stadtteil Frankfurter Berg gefunden worden und kurz darauf gestorben. Ihr 51 Jahre alter Lebensgefährte wurde am Montag in dem Haus festgenommen. Aufgrund mehrerer Stichverletzungen gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Zuerst hatte die „Hessenschau“ berichtet.