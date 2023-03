Frau mutmaßlich aus Eifersucht ermordet: Mann in U-Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Aus Eifersucht soll ein Mann in Offenbach eine 27 Jahre alte Frau ermordet haben. Der 44 Jahre alte Türke wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige die Frau Ende Oktober in seiner Wohnung getötet hat und die Leiche anschließend verschwinden ließ. Nach seiner Festnahme Anfang März in Paris wurde der 44-Jährige am Donnerstag nach Deutschland ausgeliefert.