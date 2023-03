Frau nach Brand von Einfamilienhaus in Untersuchungshaft

Bad Soden-Salmünster (dpa/lhe) - . Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Bad Soden-Salmünster ist eine 66-jährige Hausbewohnerin als mutmaßliche Brandstifterin in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei vom Montag werfen die Ermittler der Frau vor, das Haus vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Die Hintergründe sowie das Tatmotiv sind noch nicht geklärt.