Frau nach mutmaßlicher Tötung von Mann und Kind im Koma

Am Mittwochmorgen war die 42-Jährige in einer Gartenhütte auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses entdeckt worden, nachdem eine zunächst unbekannte Person per Notruf die Polizei verständigt hatte. Der Mann der 42-Jährigen, der Zehnjährige sowie ein weiterer neun Jahre alter Junge wurden in der Wohnung gefunden. Nach ersten Ermittlungen wurde die Frau verdächtigt, ihren Ehemann und den Zehnjährigen getötet zu haben.