Frau soll ältere Nachbarn bestohlen haben: Hoher Schaden

Frankfurt (dpa/lhe) - . Eine 59 Jahre alte Frau soll in Frankfurt Schmuck und eine Uhr im Wert von mehr als 50.000 Euro bei zwei älteren Nachbarn gestohlen haben. Die Frau habe mutmaßlich ein Vertrauensverhältnis zu den hilfsbedürftigen, teils demenzkranken Nachbarn ausgenutzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Polizei nahm die 59-Jährige am Mittwoch fest, nachdem Angehörige der beiden verstorbenen Nachbarn die Frau angezeigt hatten.