Frau soll Freund erstochen haben: Schweigen zu Prozessbeginn

Braunfels/Limburg (dpa/lhe) - . Rund zehn Monate nach der Tötung eines Mannes in Braunfels im Lahn-Dill-Kreis hat die mutmaßliche Täterin zum Prozessauftakt zu den Vorwürfen geschwiegen. Es würden keine Angaben zur Sache gemacht, sagte die Rechtsanwältin der 42-Jährigen am Freitag im Limburger Landgericht. Der Frau wird vorgeworfen, ihren Lebensgefährten in der Nacht zum 6. Januar dieses Jahres im stark betrunkenen Zustand erstochen zu haben. Ein erster Atemalkoholtest hatte damals einen Wert von 2,14 Promille angezeigt.