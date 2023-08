Frau soll Mann getötet haben: Tochter wollte Trennung

Hanau (dpa/lhe) - . Vor dem Hanauer Landgericht hat am Montag der Prozess gegen eine Frau begonnen, die ihren Mann erstochen haben soll. Die Staatsanwaltschaft legt der 50-Jährigen Totschlag zur Last. Die Tat soll sich am 10. März 2020 nach einer verbalen Auseinandersetzung ereignet haben. Laut Anklage soll die Frau ihrem Ehemann in Maintal mit einem gut 26 Zentimeter langen Messer in die Brust gestochen haben. Der Mann soll noch vor Ort an seinen Verletzungen gestorben sein. Zum Prozessauftakt äußerte sich die Kolumbianerin nicht zu den Vorwürfen. Sie folgte der Verhandlung über eine Dolmetscherin.