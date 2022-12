Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In Wiesbaden ist eine Frau bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Bei der Durchsuchung der vom Feuer betroffenen Wohnung wurde die leblose Frau am Samstagmorgen gefunden, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Zuvor hatte ein Nachbar in dem Mehrfamilienhaus der Feuerwehr Rauch in seiner Wohnung gemeldet. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr ging davon aus, dass das Feuer in der Wohnung der Frau über einen längeren Zeitraum unentdeckt gebrannt hatte.