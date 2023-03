Hilders (dpa/lhe) - . Eine Frau ist in Hilders im Kreis Fulda in einen Bach gestürzt und ertrunken. Man gehe davon aus, dass es sich bei dem Tod der älteren Dame um einen Unfall handele, gab eine Sprecherin der Polizei am frühen Donnerstagmorgen bekannt - ein Fremdverschulden sei ausgeschlossen. Wie sie ins Wasser gelangte, war zunächst unklar. Die Seniorin war am Mittwochnachmittag tot aus dem Bach geborgen worden.