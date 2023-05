Frau verfolgt und in Wohnung schwer verletzt: Prozessbeginn

Der Mann biss dem Opfer laut Anklage zunächst in die Augenbraue und fügte der Frau dann mehrere Stichverletzungen im Gesicht und am Oberkörper zu. Sie konnte sich blutüberströmt zu Nachbarn retten. Die Frau, die am ersten Verhandlungstag im Zeugenstand vernommen wurde, leidet eigenen Angaben zufolge seither an massiven psychischen Problemen.