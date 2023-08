Frau wird bei Zusammenstoß mit U-Bahn verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Bei einem Zusammenstoß mit einer U-Bahn ist eine Fußgängerin in Frankfurt verletzt worden. Die 60-Jährige wollte am späten Sonntagabend bei einem Übergang an der Haltestelle Dornbusch über die Gleise laufen, als sie von der überirdisch fahrenden Bahn „touchiert wurde und seitlich stürzte“, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Frau sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr habe nicht bestanden.