Frauen verdienen nach wie vor weniger pro Stunde als Männer

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Frauen haben auch im Jahr 2022 in Hessen im Durchschnitt deutlich weniger pro Stunde verdient als Männer. Der sogenannte Gender Pay Gap (Verdienstunterschied) lag bei 21 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Demnach bekamen Frauen durchschnittlich 21,35 Euro pro Stunde, Männer 26,90 Euro. Dies bedeutet eine Differenz von 5,55 Euro. Deutschlandweit betrug dieser unbereinigte Gender Pay Gap 18 Prozent (4,31 Euro).