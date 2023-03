Frauen zum Suizid gedrängt: Limburger Urteil rechtskräftig

Der Mann war unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Limburg erkannte seinerzeit zudem auf die besondere Schwere der Schuld, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren in der Regel ausschließt, und ordnete die Sicherungsverwahrung gegen den Mann an.