Frauenanteil in Topetage in Offenbach am höchsten

Friedrichshafen (dpa/lhe) - . Offenbach steht einer Studie zufolge bundesweit an der Spitze bei der Besetzung von Topposten in kommunalen Unternehmen größerer Städte mit Managerinnen. Der Frauenanteil in der Führungsetage liegt dort unverändert bei 42,1 Prozent, wie aus einer Auswertung der Zeppelin Universität Friedrichshafen von 69 größeren Städten hervorgeht. Bundesweit stieg der Anteil weiblicher Führungskräfte in kommunalen Firmen dieser Städte im Untersuchungszeitraum März/April gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozentpunkte auf 21,5 Prozent.