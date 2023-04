Freibadsaison beginnt: Anschwimmen vielerorts am 1. Mai

In Kassel wird für den 1. Mai in allen drei Freibädern zum Anschwimmen eingeladen, das Freibad in Bad Homburg öffnet am selben Tag. Im benachbarten Königstein (Hochtaunuskreis) wird dagegen noch abgewartet, dort soll traditionell am Muttertag - dieses Jahr am 14. Mai - der Startschuss fallen, für dieses idyllisch im Woogtal gelegene Freibad hat die Stadt mittlerweile einen zweiten Bademeister gefunden. Abwarten müssen dagegen noch die Darmstädter. Dort darf voraussichtlich erst ab Mitte Mai wieder in den Außenbecken der fünf Freibäder geschwommen werden, wie eine Sprecherin sagte.