Freiburg-Match: Frankfurt sieht sich nicht als Bayern-Jäger

Glasner zieht die volle Konzentration auf die Partie beim SC Freiburg am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) vor. Als Richtung weisend sieht er das Spiel gegen den punktgleichen Tabellendritten nicht an. Man habe schließlich erst Januar. Aber natürlich wolle man die Hinrunde optimal abschließen. „Wir wollen unsere Punktzahl erhöhen, am liebsten mit drei Punkten und uns nicht mit 30 zufriedengeben. Dann können wir mit der Hinrunde zufrieden sein“, sagte der 48-Jährige.