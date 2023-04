Freigang schießt Eintracht-Frauen in Duisburg zum Sieg

Damit verdrängten die Hessinnen die TSG 1899 Hoffenheim wieder vom dritten Tabellenplatz, der am Saisonende zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Am 30. April treffen die beiden Rivalen in Frankfurt direkt aufeinander. Derzeit liegt die Eintracht drei Punkte vor der TSG. In Duisburg zeigten die Gäste ohne die verletzte DFB-Auswahlspielerin Nicole Anyomi trotz Überlegenheit zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive. Beim MSV sah Antonia Halverkamps in der 77. Minute die Gelb-Rote Karte.