Freigang: Wandeln auf den Spuren ihrer Mutter in Australien

Die deutsche Frauen-Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist seit Donnerstag in Australien und bereitet sich im Trainingscamp in Wyong rund 100 Kilometer nördlich von Sydney auf das Auftaktspiel am 24. Juli (10.30 Uhr MESZ/ZDF) gegen Außenseiter Marokko in Melbourne vor. Die weiteren Gegner in der Gruppe H sind Kolumbien am 30. Juli in Sydney und Südkorea am 3. August in Brisbane.