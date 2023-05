Freiheitsbäume und Demokratiehocker: Feier der Paulskirche

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Erst der Festakt, dann die Feier für die Bürger: Genau 175 Jahre nach der ersten Sitzung der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche hat in der Stadt am Donnerstag ein viertägiges Bürgerfest begonnen. Paulskirche, Römerberg und Mainufer sind die Schauplätze. Es gibt ein Unterhaltungsprogramm, in dem es um demokratische Errungenschaften geht.