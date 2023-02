Freiheitsstrafen für Überfall auf Familie im eigenen Haus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Für einen Raubüberfall auf eine Familie in deren Haus in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis) sind zwei 19 und 24 Jahre alte Männer am Montag vom Landgericht Frankfurt zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Der jüngere Hauptangeklagte erhielt zwei Jahre und drei Monate Jugendstrafe, der 24-Jährige zwei Jahre zur Bewährung. Die 18 Jahre alte ehemalige Freundin des Haupttäters wurde verwarnt und mit einer Therapieauflage belegt.