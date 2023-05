Freiwillige sammeln wieder Müll beim „Frankfurt Cleanup“

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Weit mehr als tausend Menschen werden an diesem Freitag und Samstag wieder mit Müllsäcken in Frankfurt unterwegs sein und beim „Frankfurt Cleanup 2023“ Abfall in der ganzen Stadt einsammeln. Die Aufräumaktion soll ein Zeichen gegen achtloses Wegwerfen von Müll setzen, wie es auf der Website der Aktion heißt.