Fresenius hebt Ziele für Medikamentensparte Kabi an

Fresenius-Chef Sen hat seit seinem Amtsantritt im Oktober allen Sparten des Dax-Konzerns ehrgeizige Renditeziele verordnet. Zudem läutete Sen einen Umbau ein, um Fresenius nach Gewinnwarnungen in Serie wieder auf Kurs zu bringen. Fortan will sich Fresenius mit Kabi und der Klinikkette Helios auf nur noch zwei Pfeiler konzentrieren. Im Gegenzug soll der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care in eine normale Aktiengesellschaft umgewandelt werden, damit das Sorgenkind nicht mehr voll bilanziert werden muss. FMC soll ebenso wie die Projektgesellschaft Vamed nur als Finanzbeteiligung geführt werden.