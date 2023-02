Fresenius löst sich von Dialysetochter FMC

Nun reagiert Fresenius auf die Probleme der Tochter. Mit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft wäre der Konzern künftig diese Last los, da er FMC nicht mehr ganz in die Bilanz nehmen müsste. Ein Abbau der Beteiligung an FMC und auch am Klinik-Dienstleister Vamed sei künftig wahrscheinlicher, sagte Florian Oberhofer, Fondsmanager bei Union Investment. Derzeit aber wäre ein Verkauf kein gutes Geschäft für Fresenius, da FMC-Aktien stark an Wert verloren haben.