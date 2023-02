Fresenius prüft Entflechtung von Dialysetochter FMC

Bad Homburg (dpa) - . Der neue Fresenius-Chef Michael Sen prüft eine Entflechtung des Gesundheitskonzerns und der angeschlagenen Dialysetochter Fresenius Medical Care. Das Unternehmen bestätigte am Donnerstag, eine sogenannte Dekonsolidierung der Gesellschaft zu erwägen. Dies schließe eine Umwandlung von FMC in eine Aktiengesellschaft ein. Die Prüfung dauere an, und das Ergebnis sei offen.