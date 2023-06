Fresenius treibt Umbau des Vorstands voran

Bad Homburg (dpa) - . Der Klinik- und Medizinkonzern Fresenius baut den Vorstand um. Zugleich plant das Dax-Unternehmen tiefgreifende personelle Veränderungen bei seiner Servicegesellschaft Vamed. So scheidet der bisherige Vamed-Chef Ernst Wastler zum 18. Juli mit Erreichen des Rentenalters aus dem Unternehmen aus und verlässt ebenfalls den Fresenius-Vorstand, wie Fresenius am Mittwoch in Bad Homburg mitteilte. Die Chefin der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC), Helen Giza, soll zudem nach der geplanten Umwandlung von FMC in eine Aktiengesellschaft den Fresenius-Vorstand verlassen.