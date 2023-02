Freundin getötet: Lebenslange Haft beantragt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Für die Tötung seiner Lebensgefährtin mit 33 Messerstichen soll ein 46 Jahre alter Mann nach dem Willen der Staatsanwaltschaft lebenslang in Haft. Die Anklage plädierte am Dienstag vor dem Landgericht Frankfurt auf heimtückischen Mord, während die Verteidiger wegen Totschlags eine niedrigere Strafe forderten. Die Schwurgerichtskammer will am 24. Februar das Urteil verkünden.