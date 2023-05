Freundliches Wetter über das lange Wochenende in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) – . Das lange Wochenende hat für die Hessen meist freundliches und trockenes Wetter im Gepäck. Der Brückentag startet zunächst heiter, bevor im weiteren Tagesverlauf Wolkenfelder aus Osthessen heranziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag zwischen 17 und 20 Grad.