„Frida“ und „Frauke“: Frankfurter Amtsgericht setzt auf KI

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Das Frankfurter Amtsgericht will bei der Bearbeitung von Verfahren zunehmend auf die Unterstützung von Künstlicher Intelligenz (KI) setzen. Der Prototyp „Frida“ helfe schon jetzt bei elektronisch geführten Verfahren bei Verkehrsordnungswidrigkeiten, sagte die Präsidentin des Amtsgerichts, Susanne Wetzel, am Montag in Frankfurt.