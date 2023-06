Friedsam scheidet bei Tennis-Turnier in Bad Homburg aus

Bad Homburg (dpa) - . Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam hat in Bad Homburg eine Überraschung knapp verpasst. Die 29-Jährige aus Andernach musste sich am Montag in einem ausgeglichenen Erstrundenduell der an Nummer vier gesetzten Mayar Sherif 6:4, 4:6, 5:7 geschlagen geben. Der dritte Matchball brachte die Entscheidung zugunsten der Ägypterin.