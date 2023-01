Frontalzusammenstoß auf Auffahrt zu B45: Zwei Verletzte

Rödermark (dpa/lhe) - . Zwei Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der B45 nahe Rödermark (Landkreis Offenbach) verletzt worden. Eine 22-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall so schwer am Kopf verletzt, dass die Rettungskräfte ihre Verletzungen am Unfallort zunächst als lebensgefährlich einstuften, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte.